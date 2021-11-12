美國最新公布10月CPI數據年增率高達6.2%，改寫30年新高，再度引發市場對於通膨的憂慮，保德信投信指出，抗通膨投資近期成為熱門話題，根據統計，高收益債市在通膨環境中表現相對突出，且在通膨上升階段，不論是通膨水準高於或低於平均值，歷年的平均報酬都能繳出2.2%至3.2%的表現。

據統計，近一個月投信發行高收益債券基金績效，均為正報酬，包括：PGIM保德信美元高收益債券證券投資信託基金，聯博美國高收益債券證券投資信託基金，野村特別時機高收益債證券投資信託基金，安聯美國短年期高收益債券證券投資信託基金，聯博全球高收益債券證券投資信託基金，復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華美元高收益債券指數證券投資信託基金，宏利美元高收益債券證券投資信託基金，野村美利堅高收益債證券投資信託基金，鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金，台新優先順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金等。

PGIM保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，今年第二季以來，隨著基期因素、大宗商品價格飆升以及供應鏈短缺問題，全球主要已開發國家的消費者物價增速驟升，皆已超過各國央行的通膨目標。即使聯準會與歐洲央行核心官員表示，通膨屬暫時性現象，但英國與加拿大央行已經先行釋出鷹派訊號，表示將進行貨幣政策調整，且不排除未來宣布升息，而紐西蘭則成為已開發國家中首個升息的國家；隨著升息聲浪壟罩，已開發國家公債殖利率出現明顯上揚，也讓債市資產受到影響。

張世民指出，由於美高收債具有短天期、能參與景氣行情，以及今年低違約率等優勢，美高收信用利差在整體市場氣氛維持較佳的情況下，仍持續收斂，加上息收的累積與保護，抵禦近期美債利率上揚帶來的衝擊；且根據歷史經驗，美高收在通膨走升時往往能扮演抗通膨投資，在通膨走高時期，若通膨率高於平均水準，期間美高收報酬率平均仍有2.2%，若是通膨率低於平均水準，美高收的報酬則可達3.2%。