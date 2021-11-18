通膨成為2021年的重要關鍵字！富達投信投資部主管張翠玲今天表示，通膨的確在發生，但是不致於失控發展成「惡性通膨」，各國政府不會樂見惡性通膨，也不希望升息利率波動太大，因為各國政府也都有巨額的債務，利率走升也會增加政府的財政支出。以美國10年期公債來看，今年殖利率走高到1.8%就會有壓力，後續可以觀察10年期公債殖利率走勢。

富達投信行銷及產品策略部副總林紹凱認為，明年市場波動加劇，投資人在配置上不妨加入全球入息基金以及美高收債券型基金等。富達國際亞洲股票投資總監繆子美表示，對長線投資人而言，2022年是開始投資中國股市的好時機。投資人可從中國大陸下一階段經濟發展的重點產業著手，例如高端產品製造、可再生能源、電動車、軟體、大眾消費，及新一代醫療保健等。

富達投信強調，全球經濟急劇復甦所帶動的快速獲利反彈往往會逐步消退。目前全球股市已達到此轉捩點，預期2022年將步向軟著陸。此外，面臨通膨及利率上升、供應鏈斷鏈、高債務水準、及中國監管風暴持續等主要風險，可能將市場推向較差的情境。

富達國際亞洲固定收益主管Martin Dropkin指出：「雖然預期短期內通膨將導致利率上升及偏高的物價，且主要央行希望在2022年中之前，以相對較快的步伐縮減購債規模，我們認為利率將維持於偏低的水準更長一段時間。債市可能因為刺激措施退場而出現短期波動，惟由於目前債務水準偏高，因而需要超低利率來維持債務系統的運轉。」

各國領袖所作出的關鍵決定，將牽引2022年的全球經濟走向。富達預期通膨將持續上升且更具韌性，成為各主要央行必需應對的重要問題。明年執政者將陷入要先維持成長或先抑制通膨的兩難抉擇，即使決策失誤仍有挽回空間，但不可諱言，在兩難的決策過程中，執政者作出錯誤決策的機率是升高的。