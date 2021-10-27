受科技股重挫拖累，周三香港股市開低走低，目前恆生指數重挫1.5%，報25650.32點，跌破約位在25755點的10日均線。國企股目前大跌1.73%，報9099.39點。

隔夜市場反映中概股表現的金龍中國指數重挫4.2%，以及美國聯邦通訊委員會表決通過撤銷中國電信美洲分公司的經營執照，顯示美中緊張局勢再度出現升溫的跡象。

恆生科技股跌幅擴大，目前暴跌3.74%，其成分股中僅有聯想集團逆勢走高，目前上漲1.3%。

騰訊控股跌逾3%，阿里健康、閱文、嗶哩嗶哩跌逾5%，快手跌4%，華虹半導體跌近5%，小米跌逾2%，瑞聲科技跌1.6%，舜宇光學跌1.35%，美團、百度跌逾4%，阿里巴巴跌3.36%。

中國的動力煤期貨再度重挫，為連跌第6個交易日，受此打擊，煤碳股兗煤、神華、中煤、首鋼資源、易大宗全面下挫。

贛鋒鋰業上季淨利大幅成長5倍多，目前股價小升0.7%。