在韓國再次申請納入MSCI已開發國家指數的消息傳出後，科技族群登高一呼，韓股開高走高，目前在3023.58點，漲44.64點或1.50%。同時，韓元升，公債殖利率則下降。

三星電子與SK海力士分別漲2.86%與1.41%，電池製造商LG化學與Kakao也各自漲1.44%與2.39%。

2日，韓國財長表示，正再次謀求韓國加入MSCI已開發國家指數的可能性，希望藉此可增加韓國在全世界曝光率，進而迎來更多外資的投資機會。2016年時，韓國政府曾被拒絕納入此MSCI指數中，主因是當時韓元缺少離岸匯率交易市場。

最新官方數據顯示，由於2020年比較基數較低，加上國際原油大漲，韓國10月的消費者物價指數(CPI)，漲幅創近10年來新高點。現在換韓國央行傷腦筋了，市場推估有可能下次當地央行召開會議時，就會再升息1碼。

美元對韓元匯價在1175.3左右，韓元升0.10%。

韓國3年期公債殖利率跌1個基本點至2.088%，而10年期的也跌0.6個基本點至2.492%。