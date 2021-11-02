滬深兩市早盤衝高回落 滬指午盤收跌0.6％ 12:112021/11/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數2日開盤漲跌不一，開盤後創指拉升漲逾1％，滬指早盤衝高回落翻綠。類股方面，國防軍工板塊受利好消息刺激走強，煤炭、鋼鐵、油氣等周期板塊集體走弱，食品飲料等大消費板塊拉升走強。總體而言，市場延續結構性行情，個股跌多漲少。截至午間收盤，滬指跌0.62％，報3522.33點；深成指跌0.04％，報14471.44點；創指漲1.1％，報3368.52點。 從盤面上看，中船系、國防軍工、半導體板塊漲幅居前。煤炭、鋼鐵、水泥板塊跌幅居前。 上證指數收跌2點 深成指漲25點 台股盤中激戰半年線 量能估創近期大量 #滬指 #早盤 #衝高回落 #創指 #國防軍工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日MLCC廠TDK全面調高財測 股價飆漲9％ 10:292021/11/02 財經 《半導體》欣銓Q3獲利再攀峰 前3季每股賺4.01元 10:172021/11/02 財經 美股創新高 台股早盤漲幅逾百點 09:302021/11/01 財經 上證指數半日上漲2點 深成指漲76點 12:142021/11/01 財經 《日股》漲多休息 日股小跌 11:422021/11/02 財經 《港股》美股創高 恆指跌深反彈 11:422021/11/02 財經 美股創高 台股早盤漲逾140點 登17200點 09:112021/11/02 財經 元宇宙概念股大漲後 走勢開始分歧 11:492021/11/02 財經 《晨間解盤》良性換手 有利多頭恢復(倫元投顧提供) 07:442021/11/02 財經 《台北股市》盤中焦點股：長榮、一詮、合勤控、世界、公準 10:172021/11/02 財經 《類股》「漲」聲響起 造紙股逢甘霖 11:422021/11/02 財經 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 遠東也要買家樂福！徐旭東回嗆統一：看誰價錢出的高 - 財經 - 工商 馬斯克突然用中文發「七步詩」 引爆網熱議：是向誰喊話？ - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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