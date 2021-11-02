A股三大指數2日開盤漲跌不一，開盤後創指拉升漲逾1％，滬指早盤衝高回落翻綠。類股方面，國防軍工板塊受利好消息刺激走強，煤炭、鋼鐵、油氣等周期板塊集體走弱，食品飲料等大消費板塊拉升走強。總體而言，市場延續結構性行情，個股跌多漲少。截至午間收盤，滬指跌0.62％，報3522.33點；深成指跌0.04％，報14471.44點；創指漲1.1％，報3368.52點。

從盤面上看，中船系、國防軍工、半導體板塊漲幅居前。煤炭、鋼鐵、水泥板塊跌幅居前。

上證指數收跌2點 深成指漲25點
台股盤中激戰半年線 量能估創近期大量
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