封測龍頭日月光投控(3711)為維護公司信用及股東權益，董事會決議自今（8）日起實施執行庫藏股，為投控成立以來首見。在庫藏股護體下，今日股價開高後放量勁揚5.82％至105.5元，回升至1個月高點，截至10點10分維持逾5.5％漲勢，領漲封測族群。

日月光投控受終端市場需求雜音頻傳干擾，股價自9月初128元波段高點一路溜滑梯，10月中下探92.2元的8個半月低點，1個月內急跌近28％。隨後止跌回穩緩步墊高，近日仍於97.6～103.5元的相對低檔盤整。三大法人上周合計仍賣超2072張。

日月光投控公告，董事會決議自8日起至明年1月7日間實施庫藏股，預計於90～150元間買回5.5萬張，若低於下限仍將持續執行，買回總金額上限82.5億元。買回股份僅占已發行股份1.25％，所需金額上限僅占流動資產3.17％，不影響公司資本維持。

日月光投控2021年第三季投控歸屬母公司稅後淨利141.76億元，季增37.13％、年增達1.11倍，每股盈餘（EPS）3.29元，雙創新高。累計前三季歸屬母公司稅後淨利329.92億元、年增達88.01％，每股盈餘7.66元，已提前改寫全年新高紀錄。

展望後市，日月光投控預期第四季以美元計價的封測營收、毛利率將與第三季相當，電子代工營收將與去年同期相當，營益率則可望接近第三季水準。法人推估，日月光投控第四季合併營收季增逾1成、年增近2成，獲利續拚向上再創高，全年可望大賺逾1股本。