遠雄港(5607)今天召開線上法說會，由於航空貨運集散同業永儲12月將結束營業，遠雄港可望接收50％貨量，加上9月起出口倉儲貨品強制加收X光過檢費，預計10月發酵，且原本電商強打的雙11、雙12及耶誕節就是傳統旺季，看好今年第4季遠雄港營運表現。

董事長葉鈞耀表示，由於美中貿易戰及香港國安法實施，台商、香港商、外商科技廠急於將生產線移回台灣，物流業也急著將物流倉儲基地移回台灣，遠雄自貿港可望受惠。

而國內4家擁有航空貨運站集散經營執照的業者包括：華航旗下華儲、長榮航旗下榮儲、永儲及遠雄港，由於永儲土地被航空城徵收，今年12月5日將結束營運，其貨量由三家分食，10月開始貨量移轉，遠雄港有機會吃下永儲一半的貨量。

此外，根據新的規定，9月起出口倉儲貨品強制加收X光過檢費，每公斤徵收2元。9月中開始實施，貢獻不明顯，預計10月明顯發酵，營收會超過9月。

遠雄自貿港營運漸入佳境，目前園區出租率100％，之前看好美中貿易戰及新冠疫情後，台商將陸續回流商機，遠雄港在桃園航空自由貿易港區內，陸續興建加值園區二期C、D、E、F棟大樓，另外還有貨運站二期，兩項建設都預計明年下半年完工並可望營運；另外，因應全球溫控貨物量體及物流產業鏈運載溫控貨物需求穩健成長，為迎合物流產業發展趨勢，並確保溫控貨物於運輸鏈中品質無虞，因此興建冷鏈倉儲區，預期2023年完工，對未來營運增添動能。