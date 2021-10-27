中鋼(2002)11月內銷續開平盤，預期本季亞洲鋼價回穩向上，隨著第四季鋼價穩健發展，有利中鋼獲利再挑戰新高；鋼鐵股本波並未是主流、漲勢溫吞，但今年業績可期，只欠量能上攻。

隨亞洲鋼市築底回溫，中鋼第四季營收、獲利有望再優於第三季，並助益全年營運登峰。此外，隨電動車在全球銷量持續攀高，中鋼馬達用電磁鋼片銷量保持成長，也是電動車受惠股。

中鋼第四季鋼價穩中有漲，其中，第四季季盤價格平均漲1.32%，至於10、11月月盤產品報價則開平盤，整體第四季平均產品銷售單價(ASP)預估仍高於第三季。

法人指出，中鋼第四季原料成本約與第三季持穩，隨著第四季ASP略增，預估中鋼第四季獲利比第三季續揚，今年營收、稅後淨利可望改寫新高紀錄。

展望後市，隨著東南亞鋼市逐漸走出疫情及雨季陰霾，中國鋼價也在供給端收縮下保持穩定，市場預期中鋼12月有望開出平盤或平高盤。整體來看，鋼廠業績第四季都可望維持高檔水準，不少鋼廠今年營運挑戰新高。

另外，LME鎳價仍在近2萬美元高檔，預期將帶動不鏽鋼價續漲，相關業者第四季營運亦佳。不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月不鏽鋼板材盤價再度大漲，內銷304系每公噸調漲7000元。外銷方面，304系大漲200~250美元。

隨著本月以來鎳價續漲，可望帶動燁聯不鏽鋼價續揚，若後市買氣逐步提升，助益不鏽鋼廠第四季營運更旺。

受惠不鏽鋼市況熱絡，彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等業者第三季營收均攀高。展望第四季，隨著不鏽鋼價續漲，低價庫存還有一定的量，營運將可穩健發展。