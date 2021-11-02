中鋼(2002)加上子公司中龍鋼鐵10月鋼品出貨量回升，加上第四季鋼價小漲，有利第四季業績再比第三季增長且再創新高；今年鋼廠獲利飽飽，明年配發今年度股利可期，目前逐步浮現投資價值。

中鋼10月合計鋼品出貨量近110萬公噸，創近三個月來新高，且11月接單暢旺，第四季銷售可達標。

中鋼11月內銷盤價維持平盤，第四季季盤仍小漲，本季鋼品出貨穩定加上產品價格小漲，有利業績再挑戰新高。

中鋼第三季自結獲利再創新高，自結9月合併稅前獲利達89.35億元，月增3%且創次高，第三季自結合併稅前獲利攀高至267.31億元，季增20.94%，今年1~9月自結合併稅前獲利達619.32億元，年增1874%，每股合併稅前淨利約為3.92元。

法人評估，中鋼第四季獲利續挑戰新高，今年獲利也將創高，今年每股淨利挑戰4元，明年股利可期。

第四季以來，鋼價續小漲；中鋼10月及第四季內銷盤價，開平高盤，平均調幅為1.32%，鋼價持穩向上，有利第四季業績持續穩健，第四季業績挑戰再比第三季成長。

隨著原料價格支撐鋼價，且大陸供給受抑；中鋼11月月盤產品包括熱軋鋼板、熱軋軋延料等價格全面持平，大致為連續第二個月為平盤。中鋼公司預期第四季亞洲鋼價回穩向上，鋼市榮景可望延伸至明年。

通路大廠新光鋼(2031)第三季營運持穩高檔，自結單季合併稅前獲利約7.86億元，雖低於第二季的新高11.14億元，但單季每股稅前仍賺約2.45元；自結前三季合併稅前獲利約26.37億元創新高，每股合併稅前獲利約8.21元。今年獲利將創新高，明年股利亦可期待。

新光鋼第三季合併營收約37.97億元，季減1.9%、年增34.57%，自結單季合併稅前獲利約7.86億元，雖季減約29.4%，仍在相對高檔；單季每股稅前賺約2.45元。

新光鋼自結前三季合併稅前獲利約26.37億元，創新高，每股合併稅前獲利約8.21元。新光鋼1~9月營收109.01億元，創新高，年增52.28%。

展望第四季，隨著中鋼11月盤價續開平盤，並對12月後的亞洲鋼市看法轉趨樂觀，第四季鋼市可望逐步回溫，有利新光鋼營運同步增溫；今年第四季營運可望仍具水準，全年業績將創下新高，每股淨利估挑戰9元。