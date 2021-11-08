廣越(4438)10月營收8.65億元優於法人預期，相較去年同期年成長10.41%、累計1~10月營收101.88億元年減9.22%，逐漸收斂減幅。

廣越10月營收將因越南工廠陸續啟封生產而影響業績衰退，單月營收相較去年同期開始正向成長、急起直追。廣越表示，自10月初起，越南各廠已分階段陸續復工，10月雖剛剛啟封開始陸續生產，但受國際港口塞港及空運機場延誤出口，故仍有許多貨品遞延至11月，惟營收相較於去年同期仍有雙位數成長，今年Q4淡季將轉旺季模式，11月及12月將會爆量出貨，可比10月大幅成長。

法人表示，全球紡織主要供應鏈越南斷線導致目前庫存貨暢銷，各品牌庫存水位降至新低點，舊貨變成夯品。此外，反聖嬰現象再現，造成全球嚴冬和嚴重乾旱的氣候再次出現、冷空氣在北美及歐洲陸續報到，助攻羽絨衣大廠廣越營收向上邁進，市場看好，廣越第四季業績可望由淡轉旺、明年第一季可望擺脫傳統淡季，成為史上最旺Q1。