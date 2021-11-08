美國眾議院5日通過規模1.2兆美元的基礎建設法案，可望帶動中長期的穩健用鋼需求，並支撐鋼價，隨著鋼市明年需求續看增，預期基礎建設相關公共工程需求陸續釋出，中鋼(2002)看好歐美基建效應，鋼市榮景可望延續；以及大成鋼(2027)、大國鋼(8415)、燁輝(2023)等與美國市場連動性較高業者接單看旺。

美國眾議院終於在5日通過規模1.2兆美元的基礎建設法案，其中包含大約5790億資金將運用在道路工程、大眾運輸系統、鐵路交通等傳統基礎建設；預計接下來將由美國總統拜登簽署法案、並陸續開始執行。法人指出，此次是美國在近十多年來大規模針對基礎建設進行翻新、修繕、擴建，預計一年可為全球增添數百萬噸用鋼需求，並持續至少3~5年以上，對鋼市增加新一波的商機。

中鋼表示，除了美國，歐洲也有基建計畫陸續推動，均有助台灣中下游鋼廠外銷接單。展望後市，需求續成長，以及採用環保生產製程的趨勢都為鋼價帶來支撐，預料鋼市可望保持榮景。

以美國市場為主的大成鋼以及旗下大國鋼作為美國不鏽鋼、鋁捲板及扣件通路商，預料將直接受惠於美國內需轉強。

大成鋼表示，基礎建設計畫將為美國境內不鏽鋼、鋁捲板等未來幾年帶來穩定且強勁的需求；由於美國國內廠商鋁捲板產能不足，市場持續供不應求，公司持續積極尋找料源、擴充產能，看好明後年供應逐步增加，公司接單量可望穩健成長。

大國鋼指出，美國扣件市場目前同樣面臨供不應求情形，產品報價居高不墜，公司看好後續不鏽鋼、碳鋼扣件需求及價格都能持續成長。

燁輝台灣廠目前單月產能約9.2萬噸，其中，歐美銷售占比提升至上半年已逾五成，目前外銷接單持續滿載，加上美、歐鋼價在全球為前兩高，有利燁輝獲利表現續強。

根據世界鋼鐵協會預測，今年全球鋼鐵需求將成長4.5%、達18.55億噸，預估明年需求持續向上，將較今年再成長2.2%，隨著明年需求續增，中鋼亦看好明年鋼市榮景可望延續。