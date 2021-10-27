9月底大陸限電停產訂單遞延，第4季將成為軟板廠台郡(6269)今年最旺的一季！台郡財務長熊雅士表示，第4季生產產值將較去年同期增加個位數，由於高毛利新手機LCP天線產品放量可望讓第4季產品組合較第3季好，加上產能利用率提升，對第4季毛利率將有正面助益。

台郡今天舉行法說會，受惠於傳統旺季來臨，美系客戶新手機LCP及TWS耳機軟板開始出貨，台郡第3季合併營收為90.99億元，季增29%，年增13.1%，為歷年同期新高，單季合併毛利率為18.1%，季增3.8個百分點，由於台幣匯率較去年同期升值5.5%及大陸廠在9月底最後一週限電，致使9月合併營收及成本受到影響，年減0.7個百分點，營業淨利率為10.3%，季增7.2個百分點，年增1.2個百分點，稅後盈餘為9.36億元，季增695.7%，年增62.4%，單季每股盈餘為2.69元；累計前3季合併營收為232.81億元，年增21.2%，亦是歷年同期新高，合併毛利率為16.7%，年減2.9個百分點，營業淨利率為7.1%，年減2.3個百分點，稅後盈餘為15.7億元，年成長7%，每股盈餘為4.45元。

就手機產品來看，今年第3季手機新舊產品佔比各約一半，LCP天線佔比約22%到26%，台郡預估，第4季新機產品佔比可望比第3季的50%多。

熊雅士表示，台郡下半年營運面對國際原物料物流及能源供應等干擾，在客戶需求逐步拉升、大量拉貨生產期間，大陸地區9月最後一週停電停產影響不只停工那5天，由於公司產線為堆疊式生產，臨時停電產生的良率損耗、前後在製品的打銷及復工後重新拉升良率等，不僅造成第3季產值影響約10%，也影響10月第1週，目前供電生產恢復正常，據我們了解，第4季供應變數應在可控範圍，假設只是受到輕微影響，公司將以提升效率及兩岸產能彈性調配來滿足客戶的需求。

台郡近年佈局投資的高雄和發新廠定位為集團新創技術研發及高階產品製造中心，新廠第一期產能已於今年第3季順利量產，熊雅士表示，和發新廠一期以產能最大月份來比較約增加50%到60%產能，明年將視客戶需求再做提升，未來和發新廠投資將聚焦在更高階製程技術，至於大陸廠區則是進行機台升級；公司亦開始佈局規劃第二期產能。

展望第4季，熊雅士表示，由於9月停產訂單遞延，預估2021年第4季整體生產產值將較2020年第4季有個位數百分比的成長；隨著擴產能利用率提升、生產良率在11月達到一定水準及高毛利率手機LCP產品放量帶動產品組合較佳，對毛利率將有正面助益。

熊雅士表示，台郡以多角化產品策略，迎合未來數位轉型局勢的變遷：國際局勢受疫情影響，數位轉型需求已深入各領域，台郡以聚焦投入高頻傳輸技術來滲透提高平板、筆電、穿戴式產品線佈局，以多元化管道驅動營運成長，同時能分散產品集中手機領域的風險，台郡非手機產品營收占比已從2019年的30%成長到2021年累計前3季的50%。

在LCP產品方面，熊雅士表示，電子產品朝輕薄低耗能發展，且高頻傳輸應用到更多裝置也是非常明確趨勢，明年LCP新產品可望由目前的6層板及8層板往更高層數發展，以容納更多功能設計，而LCP產品亦可望從目前的手機逐步往平板、NB及穿戴式裝置等滲透，更廣泛應用在各領域裝置中，台郡秉持與客戶同步成長目標，以首創研發之Metalink技術，在先進LCP製程中可減少50%碳排放量及提升30%效率，領先佈局未來天線傳輸技術，這些新產品將成為明年營收成長動能。