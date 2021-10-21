美國勞工部周四 (21 日)最新就業數據，截至 10 月 16 日當周，上周初領失業金人數達29 萬人，續領失業金人數達248.1 萬人，雙雙優於市場預期、前值表現，並連續2周為30萬人之下，但美股從昨日高點回落，開盤走跌逾70點，科技股則是走揚，電動車大廠特斯拉走揚逾2%。

截至台灣時間21日晚間9點50分，道瓊工業平均指數下跌56.22點或0.16%、暫報35553.12點；標普500指數下跌1.45點或0.032%、暫報4534.74點；那斯達克指數上漲33.12 點或0.22%、暫報15154.80點；費城半導體指數下跌2.55點或0.076%、暫報3371.67點。

5大科技巨頭股價漲跌互見，特斯拉股價漲1.95%、暫報882.69美元；台積電ADR股價跌0.60%、暫報114.91 美元；聯電ADR股價跌0.43%、暫報10.38美元。

IBM第三季合併營收年增0.3%，為176.2億美元，不及市場預期的177.7億美元。IBM表示，下個月將全球資訊科技(IT)服務事業部的基礎架構管理服務拆分出來，這個為IBM客戶提供技術支援的傳統部門，已經成為拖累獲利表現的累贅，IBM近年將事業重心轉向雲端運算服務，這個獲利前景更大的業務。IBM股價開盤大跌超過6%、暫報132.26美元。