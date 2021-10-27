聯電(2303)2021年第三季本業強勁及業外挹注，單季淨利174.6億元，季增46.2%，每股普通股獲利1.43元。公司第四季展望仍樂觀，預估晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增1~2%，由此推估，營收將再挑戰新高。此外，預估第四季產能利用率將維持滿載，毛利率進一步提升至high-30 range(約37~39%)。

聯電今日舉行法說會，公布2021年第三季財報，單季營收559.1億元再創新高，季增9.8%，產能利用率達100%+，毛利率續上升至36.8%，優於預期，季增5.5個百分點，營業淨利季增33.8%至151.35億元，加上業外利益43.17億元挹注，歸屬母公司淨利為174.6億元，季增46.2%，年增91%，每股普通股獲利為1.43元。產品組合方面，高階製程22/28奈米晶圓營收佔比為19%。

聯電前三季合併營收達1539.11億元新高，年增約17%；受惠產能持續滿載以及漲價效應，前三季毛利率31.8%，年增10.4個百分點；營業淨利年增107.8%至340.7億元；業外收益達95.59億元，比去年同期的2.99億元大增92.6億元；前三季歸屬母公司淨利為398.31億元，年增121.4%，每股普通股獲利為3.26元。此外，今年資本支出預計維持23億美元。

聯電總經理王石表示，第三季來自於電腦、消費產品和通訊終端領域仍具強勁需求。公司12吋晶圓出貨量的成長反映產品組合的持續改進，也帶動部分平均售價的提升。整體晶圓出貨量較上一季成長2.6%，達到250萬片八吋約當晶圓。來自28奈米製程的營收持續成長，在22奈米產品的設計定案(tape outs)上，來自無線通訊、顯示器和物聯網產品也逐漸增加，進一步充實其產品線的多樣化。

聯電總經理王石指出，展望第四季，預計晶圓出貨量和平均售價走勢仍將持穩。歸功於生產效率和產品優化的持續改進，預期八吋和十二吋廠的產能利用率將維持滿載，同時毛利率持續維持成長的動能。

王石表示，當前的產業週期為聯電提供了一個加強客戶關係、提升技術競爭力和產能擴建的好時機，進而提升聯電的市場地位。公司專注於發展更廣泛的邏輯和特殊製程技術產品受到客戶的青睞，並將持續擴充產品組合以滿足客戶的需求。隨著聯電於台南旗艦廠區Fab12A的P5及P6擴廠計畫進行，鑑於客戶的強勁需求，預計在2022年將繼續成長並取得更多的市占率。