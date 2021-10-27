美股科技股陸續公布財報，包括微軟、Google母公司Alphabet以及AMD都開出好成績，加上可口可樂、麥當勞也在周三(27日)盤前繳出最新一季財報同樣強勁，顯示美國消費力道仍在強勁階段。隨著美股從歷史高點回落，美股周三開盤下跌近50點，電動車大廠特斯拉股價又漲逾2%。

截至台灣時間27日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌39.69 點或0.11%、暫報35717.19點；標普500指數下跌2.19點或0.048%、暫報4572.60點；那斯達克指數上漲42.83點或0.28%、暫報15278.54點；費城半導體指數下跌16.25 點或0.48%、暫報3376.70點。

5大科技巨頭股價除了蘋果齊漲，特斯拉股價漲2.14%、暫報1040.22美元；台積電ADR股價漲0.53%、暫報114.81美元；聯電ADR股價漲5.56%、暫報11.30美元。

美國參議院民主黨議員提出最低企業稅法案，將對大企業獲利課徵最低15%稅率，研擬對富人課徵未實現資本利得稅，這項提案曾經引來熱烈討論，這些法案將成為拜登政府龐大財政支出案的財政來源。