近期台股盤面震盪加大，但美企財報普遍表現佳，S&P500指數再創新高，美股延續走揚，帶動台股市場情緒穩定重返「萬七」（17000點），接下來台股重量級電子股法說會將密集登場，第四季是否有旺季效應，影響大盤關鍵，因應震盪難料，逢回布局台股基金，有利降低波動風險。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，美股企業財報利多，科技股領漲，台股電子股成交比重上升，帶動指數反彈，台股進入高檔震盪，在主流股輪流發動攻勢下，可望為強勁的中期反彈，台股啟動攻勢應是指日可待。9月外銷訂單擴張力道意外增加，強勁的訂單成長力道，有望支撐未來幾個月台灣企業營收表現。

另主計處預估2022年，GDP可望維持在3.69％的成長力道，連三年突破3％，基本面表現佳，將對台股帶來支撐效果。

日盛MIT主流基金研究團隊表示，產業方面，電子股關注供不應求的半導體供應鏈、iPhone為主的5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等，傳產股關注股價低估的鋼鐵族群、運動休閒等族群。

根據供應鏈訪查級機構研調，受惠終端需求維持高檔，目前半導體產能尚無法完全滿足需求，預期整體供不應求趨勢仍將延續至2022年，長期成長主要來自車用、資料中心、5G及工控，看好半導體產業長期發展。