美銀證券最新觀點顯示，市場先前對超微（AMD）過高的預期已經重新設定，祥碩（5269）下檔風險有限，另一方面，祥碩在英特爾、蘋果、USB、大陸CPU客戶等非AMD業務上，持續提升市占或取得內含價值增長。

考量股價經過一輪猛烈修正後，摩根大通認為祥碩評價極具吸引力，美銀證券將投資評等由「劣於大盤」，雙重升評到「買進」，推測合理股價1920元。

根據樂觀派外資所做的財務模型，祥碩營運成長動能強勁，2021年每股純益44.89元，2022、2023年獲利年增率高達43.2％與29.6％，每股純益飆升至64.27與83.26元。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫看好祥碩長遠發展性，並指出，因大陸客戶需求強勁，其餘零組件短缺的負面衝擊減緩，祥碩高毛利品牌業務營收占比已從2020年的36％，上升至54％。

放眼後市，考量單位售價明顯提高，以及大陸需求回溫，品牌營收占比2022年將升高為59％，2023年進一步上揚到62％，此良性轉變有利祥碩整體毛利率，亦有助化解市場對祥碩營收過度依賴AMD的疑慮。