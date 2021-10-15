高雄市鹽埕區城中城大樓昨日發生火災，奪走46人性命，外界質疑高市府因大樓1、2樓設有欄柵，就跳過消防安檢，忽視消防救災問題。對此，新北市長侯友宜今表示，新北市針對公安、消安、智慧演練都要照正常狀況實做，公安檢查若沒有通過，除了要求在時間內複檢外，真沒有做好就強制執行，違反公安的柵欄該拆就拆，不可能拖那麼長時間。

侯友宜表示，新北市長年設有公安小組，高層至少每隔一兩周就會開會，針對公安相對問題積極處理，尤其大樓安全，大樓若都無篩檢一定會有疏漏，一定要求所有公安體制檢查要嚴格落實執行，避免公安死角發生，全力以付，守住新北市公安，讓新北有安全環境。

消防局副局長李清安表示，新北市府每年都會針對轄區搶救困難地區辦理實兵演練，今年都辦理完成，另外轄內7個大隊，針對各自轄區老舊複合、高風險大樓都會舉行一場示範演練，來提升轄內救災能力。

針對轄內7棟30年以上大樓，工務局長詹榮鋒也說，7棟大樓公安檢查報備目前都已完成，昨日抽查2棟尚符合公安規定，這7棟大樓都是在1995年公寓大廈管理條例實施前成立的社區，有5棟已報備管理組織，有2棟沒有報備管理窗口和人員，市府將輔導報備。