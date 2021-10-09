新北市長侯友宜今（9日）下午主持疫情說明會，侯表示，全市沒有新增確診個案，列管數133人，今可解隔69人，今天解除隔離人數較多，未來列管數就會降到兩位數，大家一起加油，新北疫情還是相對穩定，防疫要做好。