新北再「＋0」 明起隔離列管數降為兩位數 15:232021/10/09 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（9日）下午主持疫情說明會。（新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（9日）下午主持疫情說明會，侯表示，全市沒有新增確診個案，列管數133人，今可解隔69人，今天解除隔離人數較多，未來列管數就會降到兩位數，大家一起加油，新北疫情還是相對穩定，防疫要做好。 響應新北兒藝節 企業捐贈3.6萬個防疫面罩 334所學校受惠 班班有冷氣 新北拚年底達標 #列管 #兩位數 #新北 #降為 #長侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 登錄抽新北加倍券只能三擇一 經發局：考量民眾支用五倍券規劃 15:522021/10/09 生活 基本工資調漲194萬名勞工受惠 侯友宜4字回應 15:292021/10/09 生活 大道首席 大景無價 長虹Park 32熱銷有理 08:002021/10/09 房市新訊 新北五倍券數位加碼只限街口支付 議員質疑多元性不足 16:182021/10/08 生活 新北Ubox循環包 減塑還可領折價券 04:102021/10/08 地方新聞 五倍券帶動周年慶人潮 百貨業者：雙十連假是首波催業績時機 09:172021/10/09 生活 防疫催買氣 中壢透天交易量冠全台 04:102021/10/09 財經要聞 新北引進YouBike2.0系統 議員批升級浪費公帑 15:242021/10/08 生活 新北疫情持續穩定 侯友宜：考慮假日停開線上疫情說明會 15:252021/10/09 生活 販毒糾紛遭捅刀 男傳影像向友求救 04:102021/10/09 地方新聞 北市招商連2年輸新北 議員痛批 04:102021/10/08 地方新聞 生活熱門新聞 一天最多可吃幾顆蛋？醫師揭答案 40萬網友震驚 - 生活 確診者出現「新冠腳趾」 羅一鈞：和皮膚變化有關 - 生活 國藥科興疫苗返台混打如何選？指揮中心回應了 - 生活 LINE用法180度大改變 女實測爽炸：早該這麼做 - 生活 113萬劑莫德納今到貨 陳時中曝用途 一類人適用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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