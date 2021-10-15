台灣現有13處國家風景區，已有多年沒有縣市提出畫設計畫，桃園市將向中央爭取劃設「北橫國家風景區」，市議員陳治文於市政總質詢時關心目前進度。市長鄭文燦表示，有請專業人士做評估，北橫國家風景區的分數評比已經超過要求門檻，甚至高出100分，預計明年初送審，市府會極力爭取。

陳治文表示，為籌畫北橫國家風景區，市府在各地舉行多次說明會，地方民眾相當支持，她也非常關注進度，該地區點和點之間的觀光建設都已完成，亦有推出亮點設施，就差區域性面的整合，要求觀旅局說明計畫近況。

觀旅局局長楊勝評說，多年前市府曾徵詢劃設北橫國家風景區，但13處國家風景區剛劃設完，中央傾向不再增設，幾年過去，市府今年底將完成規畫報告、明年初送審，整體朝國家級風景區推動，現正舉行部落會議，另也會積極向中央爭取經費，北橫入口意象工程已核定7000萬經費。

楊勝評表示，籌畫中的北橫國家風景區總面積約4萬6261公頃，包含桃園市大溪區4119公頃、桃園市復興區3萬814公頃、新北市三峽區6107公頃、宜蘭縣大同鄉5221公頃，將結合新北滿月圓、新北東眼山、宜蘭棲蘭、宜蘭明池國家森林遊樂區等，是未來觀光發展相當具潛力的景點。

市長鄭文燦指出，要設立國家風景區有門檻，560分以上可畫為國家風景區，市府請專家評比後，分數預估可超過最低門檻100分以上，審核通過可能性很高，若成功劃設為國家風景區，可獲交通部觀光局以觀光發展基金支持建設預算，發展可更為永續，他也強調，未核定前北橫各亮點計畫也不會停歇。