行政院副院長沈榮津（右二）巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署全國技能競賽比賽現場。（劉秀芬攝）

第51屆全國技能競賽自9月29日正式展開，行政院副院長沈榮津10月21日下午特地南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加油打氣，並慰勉工作人員的辛勞。

沈榮津巡視競賽現場時，也回憶起求學時光，他說，當年也曾參加學校技能競賽選手選拔，但是沒有入選。沈榮津說，技能人才是國家重要資源，是經濟發展迫切需要的人才，選手們為了競賽，花了很多時間準備，「台上1分鐘，台下10年功。」希望選手展現實力，得到好成績，以後有機會入選國手，為國家增光。

沈榮津也以台灣半導體產業發展為例，勉勵選手練好技能基本功。沈榮津說，台灣今天的半導體產業，是花了1、20年蹲馬步，剛開始國際大廠也不看好，但「一步一腳印」，現在5奈米和3奈米都在台南南科，2奈米、1奈米土地水電都準備好了，所以平常的練功不能跳躍，台灣實實在在練出來硬功夫，讓荷蘭艾司摩爾都到台南來設技術中心，所以要對台灣有信心。

21日一同南下巡視的勞動部長許銘春表示，勞動部一直以來非常重視青年技能培訓，每年都舉辦全國性競賽，希望選手利用這舞台展現自我，表現技能，「好膽來技較」，專注、自信，展現實力，就會有好成績。

今年全國技能競賽因應疫情，為保障選手及賽事人員健康安全，採分區分流競賽，9月29日至12月4日期間於19個場所進行競賽，今年57個職類有959人報名參加，其中青年組CNC車床、西點製作、模具及電氣裝配，以及青少年組電氣裝配等5職類65人於雲嘉南分署舉行競賽，比賽至10月23日。

雲嘉南分署也安排西點製作世界銅牌洪瑀襄回分署，教沈榮津與許銘春體驗擠花裝飾杯子蛋糕，兩人也輕鬆完成作品。洪瑀襄說，21日也特別到競賽現場看學弟妹比賽，回想起自己當初打拚的選手日子，內心十分感動。