聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）將於10月31日至11月12日在英國格拉斯哥舉行。為期12天的COP26將是自2015年的巴黎氣候峰會以來，規模最大的氣候會議。元大投信指出，此次會議的首要任務是讓世界各國針對2050年前實現淨零碳排，與2030年前加大減排力道和速度做出必要承諾。

在COP26即將召開之際，全球正面臨前所未見的能源危機。當前肆虐全球的能源問題，表面來看是來自短期供不應求的狀況，但背後令人擔憂的真相是大自然反撲的力量，人類造成的地球氣候變化正快速接近不可逆轉的「臨界點」，我們就像與大自然正在進行一場生存競賽，要增加贏面，化石能源在某個時點的供應緊張程度，以及可再生能源對於人類未來生存的重要性，都很有可能不斷超越原先的認知，亟需眾人齊力找出因應之道。

元大台灣ESG永續ETF研究團隊指出，今年以來，世界多國不斷出現氣候異常現象，熱浪、野火、洪災都愈來愈頻繁也愈來愈猛烈，地球陷入「水深火熱」之中，不論身為何種角色，都該為地球盡一分心力。對投資人來說，也該思考如何透過影響力投資，為環境及社會造就正面影響力。

統計過去三年，比較美國、歐洲、新興市場、新興亞洲和台灣市場的股市指數表現，若是有納入ESG選股因子的指數表現，不謀而合地都勝過一般當地市場指標指數的表現，顯現越有能力去落實ESG的企業，不僅代表具備長期核心競爭力優勢，也能得到資本市場的認同。隨著有越來越多的投資人希望藉由投資良善的企業，進而創造有利環境、社會的正向效應，在更多資金簇擁下，預期致力於實踐ESG企業的股價表現，有機會展現更好的領先優勢。