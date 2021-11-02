美國環境保護署（EPA）周二將提出新規定，以堵住美國數十萬個油氣井排放的甲烷氣體，這也將是拜登政府在遏阻溫室氣體排放方面最積極的行動。

該機構提出的新措施將加強對新油氣井的監管，並對以前躲過甲烷監管措施的現有油氣井祭出新規定。

美國政府高層透露，在第二天的COP26氣候峰會上，拜登總統將正式宣布這些提案。

這些管制甲烷排放的倡議將有助於實現拜登的承諾，即到2030年美國的溫室氣體排放量將減少一半，並在本世紀中葉實現淨零排放目標。此外，這些計畫也有助於推動美國和歐盟提出的「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge），這項協定的目標是全球甲烷排放量到2030年底減少30%。

白宮表示，目前已有90多個國家同意加入這項協定，包括美國、歐盟、印尼、巴基斯坦、阿根廷、墨西哥、奈及利亞、伊拉克、越南和加拿大等，其中有15個國家是全球前30大甲烷排放國家之一。

甲烷是天然氣的重要成份，占美國溫室氣體排放量約10%，而石油和天然氣產業則占美國甲烷排放量近30%。白宮官員估計，環保署發布的新規定將涵蓋美國約四分之三的甲烷排放量。

聯合國在今年初發布的一項關鍵性的報告中表示，大幅減少甲烷排放，對於避免最嚴重的氣候變遷影響至關重要。

根據聯合國提出的全球甲烷評估報告，如果全世界可以在這個10年間減少高達45%的甲烷排放量，將避免地球在2045年以前升溫近0.3度C，亦有助於將全球的升溫限制在1.5度C，這也是巴黎氣候協議的目標之一。