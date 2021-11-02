韓國總統文在寅於英國時間1日出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），在演說中宣示韓國2030年減碳目標上調約14個百分點，目標較2018年減少碳排40%以上。

韓聯社報導，文在寅為出席COP26前往英國訪問，在當地時間1日發表約5分鐘演說，宣示韓國已上調2030年「國家自訂貢獻」（NDC），將較2018年減碳4成以上，同時制定2050年碳中和目標，公布碳中和路徑圖。

文在寅指出，比起二氧化碳，甲烷對溫室效應的影響更大，是解決氣候危機的重要關鍵，因此韓國將加入全球甲烷承諾（Global Methane Pledge），積極參與甲烷減排。

美國與歐盟今年9月提出全球甲烷承諾，目標在2030年較2020年減排3成甲烷。

文在寅提及藉由植樹造林消化溫室氣體的做法。他表示，韓國作為在二戰後唯一成功實現山林綠化國家，希望能在山林復育合作上扮演領頭角色，將積極協助開發中國家復育山林。

此外，文在寅政府上任至今已推動8台使用煤炭的發電機提早除役，目標在2050年前將所有使用煤炭的發電機除役；並藉由綠色氣候基金、全球綠色成長研究所以及氣候技術中心，向開發中國家提供低碳經濟轉型所需的資金及技術協助。

文在寅提議，由世界各國青年代表定期舉行青年氣候峰會，促進新舊世代共同尋求解方。（編輯：馮昭）1101102