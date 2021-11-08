新北市鶯歌區公所近期舉辦創意繪畫比賽，今年收到近千件參賽作品，參賽民眾年齡從6歲到80多歳不等，而畫作內容也描繪出跨世代的記憶，展現不同時代的鶯歌風貌。（鶯歌區公所提供）

獲得社會組金牌的何振源以鶯歌具歷史意義的謙記商行入畫，盼為老商行留下紀錄。（鶯歌區公所提供）

新北市鶯歌區近年發展快速，市府也力推三鶯文創整合計畫，盼將三峽、鶯歌景點串連。鶯歌區公所為配合此計畫，近期舉辦創意繪畫比賽，今年收到近千件參賽作品，參賽民眾年齡從6歲到80多歳不等，而畫作內容也描繪出跨世代的記憶，展現不同時代的鶯歌風貌。

鶯歌區長施明慧表示，鶯歌創意繪畫比賽已經是連續6年舉辦，今年為了配合三鶯文創整合計劃擴大舉辦，創作主題是「三鶯文創-鶯歌記憶x記憶鶯歌」，對象從幼兒園小朋友到銀髮樂齡長者，希望透過不同世代的眼光與角度，畫出大家對鶯歌的印象記憶，一起為鶯歌經典小鎮留下最美好的時刻。

特別的是今年225件作品中，有一家三代一起得獎，81歲的林尤恒子平常參加社區的彩繪班，在女兒的鼓勵下，也提起畫筆參賽，畫的是早期老街上的冰店，女兒畫的是二甲蔗廍祖厝，孫女畫的則是老街工廠林立時的樣子，恰巧呈現三代間鶯歌社區不同的風貌，而林尤恒過程中也會跟女兒、孫女講述早期鶯歌的生活點滴。

另外，獲得社會組金牌的何振源畫的是謙記商行，謙記商行早期是土城、三峽、鶯歌的煤炭堆積場，為在地人帶來了工作和賺錢的機會，具有獨特歷史意義；何振源說30年前曾帶很多學校團體在後火車站介紹鶯歌石和在地發展史，現在已經很少人記得謙記商行，因此以謙記商行入畫，也算是為鶯歌留下了值得紀念的一頁。

參與繪畫比賽評選的市議員洪佳君表示，透過200多件的畫作，等於是把大家對鶯歌的記憶透過畫筆記錄下來，就像是拼圖一樣，拼湊出一個鶯歌的往昔與今日的樣貌，也期待透過繪畫比賽在眾人的心中灑下美學的種子，期盼能夠在不久的將來開花結果，共同打造城市新美學。