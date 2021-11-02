美國總統拜登今天為前總統川普當年領導美國退出巴黎氣候協定向世界各國領導人致歉，並指出，大家應將對抗氣候危機視為經濟機會。

拜登在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上提及川普表示，他感到抱歉。川普退出了旨在減少碳排放量的巴黎協定。

拜登說，「我想我不該道歉，但我還是為了一個事實道歉，即美國因上一屆政府決定退出巴黎氣候協定，而有些大事不妙」；並指出，他今年元月就任美國總統後的最初行動之一，就是重返巴黎協定。

川普當年的理由是，巴黎協定會使工作機會流失，但拜登今天在格拉斯哥氣候峰會發言時說，對抗氣候變遷會助長經濟繁榮而非損害經濟。

他說：「我認為，日益惡化的氣候災難帶來了難以置信的機會。不僅對美國，對我們大家而言都是這樣。」

「美國不僅是重回談判桌，同時也希望能以身作則，藉以發揮領導作用。我知道，目前情況並非如此，不過這也正是我領導下政府此刻加緊努力的原因所在。」（譯者：張佑之）1101102