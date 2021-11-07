針對美中可能在舉行高峰視頻會後開始討論重開已關閉領事館的消息，白宮發表聲明表示，美中目前不考慮重新開放已關閉的領事館。該項報導並不準確，美中至今既沒有討論亦未考慮此一選項。

美國《政治圈》（Politico）援引美國政府內部消息人士的話報導稱，在即將舉行的拜登和習近平的峰會之後，美國和中國可能會宣佈各自恢復在兩國的總領館的工作並放寬簽證限制，以作為修復美中破裂關係的最重要步驟之一。此外，雙方還將尋求在貿易和氣候問題上取得進展，並啟動雙邊核武器對話。

但是美國國家安全委員會發言人迪恩．利伯曼就此回應說：「有關重開領事館的報導是不準確的，我們一直在討論一些議程項目，我可以保證，重新開放領事館不是討論的一部分。甚至都沒有考慮或討論過此一選項。」他還表示，「 這次會議是我們為負責任管理我們國家之間競爭所做的持續努力一部分，而不是尋求具體的可交付成果。」

中共外交部發言人汪文斌在回答有關重開領事館的問題時表示，已注意到美國媒體有關猜測性報導，目前沒有可以提供的訊息。美國上屆政府單方面挑起很多事端，嚴重破壞了中美關係。中方已經作出正當、必要反應。我們希望美方糾正錯誤，同中方相向而行。

美國政府在2020年7月21日要求中共駐休斯頓總領事館在72小時內關閉，理由是要保護美國的知識產權、美國人的個人信息與美國國家安全。中共領事館人員隨後緊急焚燒館內的機密文件，由於煙霧過大，還引來鄰居報警，派出消防隊前來救火。

為報復美方的行動，中共於2020年7月24日上午通知美方將撤銷美國駐成都總領事館的運作許可，停止其一切業務和活動。

習近平與拜登的視頻峰會則是在10月6日美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在瑞士與中共最高外交官楊潔篪會晤時敲定，美中兩國領導人原則將在年底前舉行視頻會議。