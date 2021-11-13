中美13日正式宣布習拜視訊峰會舉行時間。經中美雙方商定，中國國家主席習近平將於北京時間下週二上午（11月16日，即美東時間15日傍晚）同美國總統拜登舉行視訊會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

新華社報導，中國國務委員兼外長王毅13日稍後應約同美國國務卿布林肯通電話。王毅表示，習近平同拜登將於11月16日舉行視訊會晤，這次舉世矚目的會晤不僅是中美關係的一件大事，也是國際關係的一件大事，兩國人民和國際社會都希望會晤取得對兩國和世界都有利的結果。

王毅指出，兩國領袖對中美關係發揮著把舵引航的關鍵作用，雙方要相向而行，為會晤做好準備，確保這次重要會晤順利、成功，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。

布林肯則表示，世界高度關注此次美中領袖視訊會晤，雙方已為此進行充分準備，取得積極進展。美方期待在會晤中本著相互尊重的精神，與中方分享對雙邊關係的看法，共同向世界發出強有力的信號。