行政院農業委員會為響應世界動物衛生組織(OIE)提倡之「世界抗生素警覺週」(World Antibiotic Awareness Week)，於19日舉辦「提升覺察意識，遏制細菌抗藥性」宣誓活動，邀請各界一起響應2021年「世界抗生素警覺週」-提升覺察意識，遏制細菌抗藥性，保障您我與動植物的健康，共同防止細菌抗藥性產生，以提高獸醫師及產業相關業者對此重要問題的認知。

此次活動，農委會邀請衛生福利部疾病管制署、環境保護署、農業各產業主管機關、全國獸醫師公會理事長、以及專家學者，參與謹慎使用抗生素宣誓活動，攜手彰顯正確安全用藥的重要性，同時也辦理教育宣導，召集全國獸醫及畜牧各相關產業界代表一同響應謹慎使用抗生素，並說明國際及我國面對細菌抗藥性行動，期望大家了解細菌抗藥性的危機，謹慎使用抗生素，避免細菌抗藥性問題繼續發生和擴大。

農委會說明，農民殷切期盼飼養及種植的動植物健康成長並締造收益，但需要對動物及植物做好疾病預防監測、正確診斷並對症下藥，才是減緩細菌抗藥性產生及蔓延最重要的原則。由於抗藥性是全球所面臨問題，農委會防檢局已盤整我國獸醫服務體系量能，將聯合農委會所屬機關推廣鼓勵無抗飼養、研發非抗生素之飼料添加物、抗生素替代物質以及動物疫苗等，及推動合理使用抗生素及管控動物用抗生素販售量措施，並將協同衛福部、環保署等持續關注國際組織最新行動策略，與國際接軌，以維護抗生素的有效性。