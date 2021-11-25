中央流行疫情指揮中心今年5月中旬宣布三級警戒，要求全國「停課不停學」，但據台灣世界展望會調查發現，有43％的孩子家中沒有人可使用的數位設備，面對停課不停學時可能會讓孩童學習進度落後，展望會與愛心企業合作，共捐贈250台筆記型電腦予個人、128台電腦給展望會的據點。

展望會恆春社工員表示，受助童家中沒有數位設備，有設備或許無法順利上課，有的或許只能用手機上課等方式或是家中沒有檯燈、書桌等。

如來自屏東的大一新鮮人芳芳（化名）考上會計資訊系後，卻因為家中沒有電腦、又遇上停課不停學，被迫在家中用手機上課，但小小的字十分難以學習，所幸展望會媒合愛心企業捐贈電腦，讓她可以無後顧之憂的學習，也希望可以盡快考上會計師。

台灣世界展望會代理會長李紹齡說，展望會服務4萬餘個孩子、3萬多個家庭，其中有6000餘名孩子沒有數位設備可學習，或是如3個孩子共用1台手機學習等方式，企業有資源、展望會有孩子的需要，在停課不停學當下就獲得設備不要讓學習中斷。