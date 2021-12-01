明道中學國際部學生，自組三個團隊參加「2021KidWind風力能源亞洲聯賽」榮獲高中職第一名及優勝佳績，不僅發揮機械專長，並將聯合國2015年宣布的「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals SDGs）的精神融入其中，分享傳承經驗。

「2021KidWind風力能源亞洲聯賽」今年是第二年舉辦，此次由經濟部能源局與台南市政府教育局指導，工業技術研究院、長榮大學及台灣電力公司共同主辦，全國高中職組有27隊參賽，團隊作品現場有兩次機會檢測，需累積最大風力發電量，並完整闡述設計理念，才能榮獲評審青睞。

第二次參賽的明道中學國際部11年級的李枋恕、蔣浚皓、吳承翰、邱冠鈞四位同學，記取首次參賽的失敗經驗，重新調整拆卸模式及輕量化材質，成功奪下高中職組第一名佳績，並獲得不少企業單位分享邀約。

參與比賽的同學指出，在第一輪檢測時，發現風力發電機沒有辦法順利運轉，團隊把握中午休息時間，發揮臨場應變能力，立即調整風扇角度、放大齒輪等等，才能在第二次檢測中大放異彩。

指導老師胡鈺杰表示，由於比賽過程中，老師不能進入場內，所以只能靠著同學們的臨場反應，以及平時學習的扎實基礎，此次榮獲第一名的四位同學，也都是國際部FTC機器人社團的成員，擁有豐富比賽經驗，這次也帶領2組10年級的學弟妹們完成比賽，傳承分享。

明道校長汪大久表示，聯合國永續發展目標SDGs，在明道校園中處處可見，與環境、課程、活動及生活中結合，鼓勵師生共同關注相關議題，並思考如何透過自己的力量，影響更多人。同學們能夠學以致用、發揮所長，並以行動實踐，是最佳的典範，並已受邀在12月中舉辦的SDGs Summit高峰會中，與全校師生分享。