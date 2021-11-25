CRIF中華徵信所最新出版的「2021年版台灣大型集團企業研究」結果顯示，2020年百大集團繳出一張亮麗的成績單，但CRIF中華徵信所認為未來百大集團想要抓緊全球供應鏈的核心地位，特別是在新興戰略產業上，有必要先檢視台灣在全球供應鏈的定位，並進行超前部署。CRIF中華徵信所呼籲台灣不能再把產業個別看待，因為當前是產業整合的時代，每一個新興戰略產業之間是相互連結的，產品零件的模組化是常態趨勢，每一模組化的工程裡面都會因此淘汰一部份跟不上整合腳步的供應商，百大集團想要在新興略產業找到新的位置，就必須要走整合的路線。

CRIF中華徵信所以2021年的「元宇宙」概念為例，「元宇宙」正在快速的發酵，在「元宇宙」這個大的整合產業概念中，台灣的定位在哪裡？絕對不可能只集中在某一個產業中，而是要顧及整個「元宇宙」產業的發展性，以便在「元宇宙」的各個區塊中占據「連結」的地位。這也呼應台灣固然倚靠研發創新在疫情中開創一片產業天地，但未來面對的產業新挑戰，台灣絕對不能輸在起跑點。CRIF中華徵信所強調當美國也在做產業整合的國家隊時，台灣更要做的是將現有的強勢戰略產業進行整合和連結的研究，因應未來產業打的是「整合與連結」的群架。

CRIF中華徵信所也提醒，新冠疫情趨緩，但其對世界所帶來的改變已不可能回頭，百大集團未來的成長動力絕對來自於轉型與創新，以加深全球供應鏈的黏著度，同時要超前部署「元宇宙」的核心布局。在這個大前提之下，建議台灣應該要做三個超前部署：

第一是集中投資的國家隊模式。對外投資集中籌碼一條龍投資單一國家，以及超前研發，組合產業供應鏈。

第二是全力發展一個台灣的獨角獸企業。以政府資源結合百大集團資源 ，以群體方式為台灣打造全新獨角獸企業。

第三是在「元宇宙」沒有真正成形時，大型科技集團應該積極找尋及併購美歐日在「元宇宙」概念中具備核心技術的新興公司，並引進到台灣上市，使之成為台灣控制公司，其智財權屬於台灣所擁有。