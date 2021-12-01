歷經半年開發測試！台北捷運今年攜手工研院團隊，首度將MR（混合實境）應用在司機員訓練中，推出「文湖線電聯車MR擴增虛擬運用」，讓司機員透過智慧眼鏡和仿真面板進入虛擬情境中，練習啟動列車、加減速、停靠站等技能，還有各類情境題可選，只要戴上眼鏡就能來場虛擬路考，未來也有望放置於北投會館供民眾體驗。

蘇文昭表示，打造出仿真駕駛面板、MR智慧眼鏡後，即可將智慧眼鏡中的虛擬情境疊合至駕駛面板，結合視覺、觸覺、聽覺。（黃婉婷攝）

台北捷運公司今在捷運西門站舉行數位創新發表會，站務處第四運務中心主任蘇文昭指出，過往訓練司機員時，必須將學員帶上車進行實戰演練，但這項作法機動性低，僅能在營運結束後提供夜間訓練，也缺少設備故障等異常情境的練習機會，限制極多。

學員能在此反覆練習啟動列車、加減速及精準停靠站等基本駕駛技能。（黃婉婷攝）

蘇文昭表示，打造出仿真駕駛面板、MR智慧眼鏡後，即可將智慧眼鏡中的虛擬情境疊合至駕駛面板，結合視覺、觸覺、聽覺，學員能在此反覆練習啟動列車、加減速及精準停靠站等基本駕駛技能，好處是不限區域都可使用、練習，跳脫傳統實車訓練模式。

「特別的是還有情境題！」蘇文昭說，團隊特地拍攝不同時段、不同場域電聯車行駛影片，並模擬異常狀況、設備故障等各種「情境題」，開創多元訓練場景，藉由身歷其境的體驗，強化人員應變能力和專業技巧，結束後還有綜合得分，鑑定技術熟練度。

蘇文昭說，這項超酷設備建置時間約半年，打造完成後能節省3400萬的訓練費用，目前蒐集單條路線情境須2、3個禮拜，未來不只文湖線會有，其他線也可能建置，

若民眾想親身體驗虛擬駕駛設備，體驗一日捷運司機員，北捷現已在位於捷運復興崗站的北投會館，放置一台固定式的駕駛模擬器，只要參與會館的逃生體驗營即可享受，今日發表的這台移動式駕駛模擬器，則會放在北投機廠供司機員練習，未來有望開放給民眾體驗使用。