外資外送平台近日在台中連續發生兩件與合作店家與外送員的糾紛。市議員羅廷瑋6日不滿指出，不論業者或是外送員都無法跟外送平台有暢通的陳情或是申訴管道，導致權益受損；業者不顧司機方的截圖證據說法，勞工與系統外資資方反應未果，司機慘遭無故扣薪1000元。

市議員羅廷瑋今天開記者會說，近日接獲民眾陳情說自己是外資平台合約司機依據系統送貨，顧客臨時取消並告知司機，貨品送給司機，司機趕緊與系統回報未收款；沒有想到客人兩小時後與客服回報有給司機現金一千元，平台公司系統只聽從顧客方說法，不顧司機方的截圖證據說法。

羅廷瑋指出，另一件則為店家投訴，自己沒有加入外送平台卻在系統顯示有他們的資料，而且一杯飲料要價1299元，而店家自己想要申請拿回權益時，外送平台卻說不能用重複名字申請加入，明顯是系統作業疏失。

羅廷瑋呼籲外資外送平台，在台灣拓展市場得到亮眼成績的同時，也必須建構完善的客服系統來服務配合廠商及外送從業員；與平台配合的司機或店家若有任何消費爭議也歡迎與羅議員聯絡，來主張和捍衛自己的權益！