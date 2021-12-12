中研院前研究助理日前染疫，使台灣連續35天的本土零確診破功，指揮中心昨(11日)指出，P3實驗室裡的桌子、門把到處都是Delta病毒，不排除是環境感染，但病毒是怎麼跑到實驗環境中？胸腔重症醫師蘇一峰表示，問題不會只是個人沒注意，看起來連防護衣的穿著SOP也出問題。

中研院前研究助理（案16816）確診，該個案曾2度遭實驗室老鼠咬傷，指揮中心昨(11日)公布的最新調查結果指出，研究助理感染的是實驗室內的Delta病毒株，與她當時操作的Alpha老鼠不同，環境採檢上也發現桌面、門把上都有殘留Delta病毒，不排除是環境感染。

但病毒是怎麼外洩到實驗室桌子、門把上的？台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰昨天(11日)在臉書指出，P3實驗室是台灣最高等級的研究室之一，裡面全部都是負壓，實驗人員要穿防護衣。而這次P3實驗室女研究助理染疫，發現實驗室中到處都是Delta病毒，問題不會只是個人感染沒注意而已，看起來連防護衣的穿著SOP也出了問題，因此病毒才能到實驗環境當中。

對此，網友紛紛留言：「這真的是非常誇張，國家級的實驗室居然是這樣」、「該實驗室的P3認證要先取消，改善後重新申請認證才能恢復，不是展延」、「越研究不就越危險，等下一堆更毒的出來」，還有人說「為何只驗核酸不驗抗體？搞不好有人己經痊癒有抗體了」。