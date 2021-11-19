北京與華盛頓雙方領導人順利召開視訊峰會，各方又開始爭辯兩國究竟是「兩國集團」(G2)關係架構，或「新型大國關係」?

G2概念是經濟學家伯格斯坦率先提出，他於2005年依據多項經濟與社會指標，倡議中美已進入G2關係；隨後被歐巴馬政府引述，定義美國與中國的互動關係。

新型大國關係源於中共中央黨校《學習時報》，於2005年發表的論述文稿，2010年5月首由國務委員戴秉國在第二輪中美戰略與經濟對話時提出。2012年2月習近平訪美時，亦引述該辭描述雙方關係的願景。

自前述兩個用詞問世以來，北京與華盛頓關係並不穩定，雙方在用辭、用語上互不相讓。儘管G2與新型大國關係皆未具備嚴謹的定義，沒有什麼實質的差異，但華盛頓就是不用新型大國關係一詞，北京也對G2相應不理。由雙方對用詞的堅持，可以看出中美關係暗潮起伏。

政治評論者與其在用辭上打轉，不如去思考，為何雙方立場差異、利益矛盾，卻願意對話接觸、磋商妥協？可見求同存異與對立統一的辯證關係，兩岸能否從中獲得啟發，務實面對兩岸分歧，恢復接觸溝通呢？若能有實質接觸溝通成果，誰又會在乎使用誰的用詞呢？

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