美國總統拜登與中國國家主席習近平日前視訊會議，台灣議題上各有堅持。美國媒體指出，北京因孤立台灣不成，雙重沮喪會在拜習會上警告美台。

美國之音（VOA）引述華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出，他認為北京出於沮喪才會警告美台。沮喪原因有二，一是美國持續展現高調挺台，這是對北京孤立與恫嚇台灣的挑戰。

二是拜登政府使台灣議題國際化方面有所進展。台灣議題在美日、美韓領導人峰會、G7峰會等都被提出，讓北京在孤立及恫嚇台灣上感到洩氣。

曾任白宮國安會中國、台灣及蒙古事務資深主任的何瑞恩說，台灣是一個受美國行政當局、國會兩黨廣泛和深厚支持的議題，所以美國表示「對台支持堅若磐石」不是一個過去式或暫時議題，而是一個長期趨勢。

不過也有美國媒體指出，台灣做為美中兩國角力的重點，所有關於台灣的發言都很重要，然而拜登近期屢次發言後又改口，背後的風險不宜輕忽。

拜登先在視訊會談中告訴習近平，美國不會就台灣主權議題採取立場，翌日又說台灣是「獨立的」，然後很快改口稱他只是說台灣必須自己做決定，並非主張台灣獨立。這至少是4個月來拜登本人或幕僚第4度不得不澄清拜登關於台灣的說法，他有失嚴謹的發言恐危及政府在外交上的努力。

亞洲安全專家簡淑賢（Shirley Kan）說：「如果這是棒球賽，拜登會被三振，但這種險境並不只是一場球賽。」

美國的「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，拜登很多言論毫無意義，甚至「釋出混亂訊號，無助於美國在維護台海和平穩定上的利益」。