不少關注健康的民眾都有定期健康檢查的概念，但有人健檢後赫然發現自己血小板數值低下，卻不明究裡，也不知如何處理。醫師提醒，輕微的血小板低下往往沒有症狀，容易被輕忽；有研究指出，血小板低下可能與幽門桿菌感染有關，建議就醫進一步檢查。

血小板參與人體的凝血作用，血小板由骨髓製造後進入血管內，當血管有缺損的時候，血小板便會經由一系列的反應，形成血栓幫助止血。書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初說明，血小板低下是指血液中血小板小於10萬／mm3，可能是因為血小板製造不足、破壞或耗損太多、累積在過大的脾臟所致，也有研究指出和幽門桿菌感染有關。

幽門桿菌是在人體胃內的一種細菌，主要是經口傳染。感染後會造成一些胃部疾病，經常沒有明顯症狀，當造成胃炎、胃潰瘍時，才會有上腹痛、消化不良等現象，但也有可能造成胃部以外的疾病，像是免疫性血小板低下紫斑症（ITP）、貧血等。經由呼氣試驗、糞便抗原測試、內視鏡黏膜組織直接檢測等檢查方式，可檢驗是否感染幽門桿菌。

血小板低下跟幽門桿菌有什麼關聯？康本初解釋，可能因幽門桿菌所帶的某些抗原，和血小板的結構類似，身體的免疫細胞誤將血小板認為是外來物質，加以攻擊破壞，造成血小板低下；只要經過治療，將幽門桿菌根除，血小板的數目就有可能回升。

想要杜絕幽門桿菌感染，康本初提醒，日常生活中注意環境清潔及食物安全，加強個人衛生習慣，勤洗手，使用公筷母匙，避免飲用有汙染可能的水，不以口中食物餵食嬰幼兒，降低感染幽門桿菌的機會。

值得注意的是，幽門桿菌感染可能增加胃癌發生的機會。如有幽門桿菌感染相關症狀，或是健康檢查有血小板低下者，應就醫進一步查明病因並加以治療。