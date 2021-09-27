打噴嚏是人體正常的現象，然而在公共場合打噴嚏，尤其是深受疫情影響的現在，很容易就會被旁人側目，因此有些人就會選擇憋住噴嚏，不讓它打出來，對此有醫生就指出，透過捏鼻子或屏住呼吸來憋噴嚏，對身體並不好。

根據《BBC Science Focus》報導，打噴嚏可以幫助人體排出呼吸道的刺激物，像是花粉和灰塵等，但是如果透過捏鼻子或屏住呼吸來憋噴嚏，就可能對人體不利；與正常打噴嚏相比，憋住噴嚏會讓呼吸道的壓力提高24倍，進而造成傷害，從範圍較小的耳膜破裂、鼻血管破裂，到危及生命的腦動脈瘤破裂、肺部塌陷都有可能發生。

英國國民保健署（NHS）醫生拉吉（Karan Raj）也在《Mail+》專欄中，講述憋噴嚏對人體可能造成的危害，包含因為空氣壓力導致的耳膜破裂，它需要至少數周的時間才能復原，有時甚至不會完全痊癒，這代表聽力將會受到短期或永久的損傷；在極少數的情況下，憋噴嚏還可能使供應大腦血液的頸部血管破裂，或是更糟的狀況，腦動脈瘤破裂，進而引發致命的中風。

憋噴嚏也會引發流鼻血、眼睛血管破裂或鼻竇損傷，而鼻竇損傷則可能導致感染或嗅覺喪失等問題；另外還有案例指出，曾有男子因為憋噴嚏造成食道破洞，雖然他最後在經過一個禮拜插管餵食以及治療後順利出院，但如果不幸因此嚴重感染，後果將會不堪設想。

根據台灣疾管署資料，每一個咳嗽或噴嚏中包含1000至40000粒飛沫，速度更可達每小時177公里，所以若是在公共場所剛好想要打噴嚏，最好的辦法就是拿出衛生紙、手帕，或以手肘、上臂遮擋在口鼻前，不要憋住，也不要放任飛沫散布出去。