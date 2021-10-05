女子張淑晶因一起房屋遭法院強制執行案，指示張姓男子與承租人簽立不實租約。一審新北地院依使公務員登載不實罪判處張女8月徒刑，案經高院駁回上訴定讞，張女將入獄。

一審新北地方法院判決書指出，黃姓男子民國103年向范姓婦人承租房屋，由張淑晶出資改建為隔間套房，2人隨後對外招攬租客；由於黃男因故未支付租金，經范婦提起訴訟，法院104年間判決黃男返還房屋確定。

判決指出，黃男拒不返還，另與張淑晶多次以提起再審、第三人異議之訴等方式拖延強制執行程序的進行，以繼續出租套房賺取租金。

張淑晶甚至明知范婦已於104年取得強制執行名義，涉嫌於106年間夥同黃男，指示黃男的張姓員工冒充出租人與房客製作不實租約，營造房客早於103年即承租的假象。

一審提到，新北地方法院民事執行處司法事務官於106年10月間前往強制執行，不知情的房客即提出承租日期為103年起的不實租約，使司法事務官以租約早於訴訟為由，諭知無法點交。

一審審酌，張淑晶、黃男為圖繼續出租房屋獲取利益，利用房客以不實租約妨害強制執行，犯罪手段、動機實屬惡劣，且矢口否認犯行，各判刑8月、7月；張男判刑5月，緩刑2年。

案經張淑晶、黃男上訴，二審由台灣高等法院審理，2人矢口否認犯行。二審認為，一審的事實認定與量刑均無違誤，駁回上訴，維持原判，且不得上訴而定讞。

另方面，張淑晶涉嫌自102年起出租房屋期間誣告房客，一審新北地方法院判刑8年2月；經上訴，二審由台灣高等法院審理，加重判刑9年8月，其中1年2月得易科罰金，案件上訴最高法院審理中。（編輯：方沛清）1101005