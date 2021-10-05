越南籍鄧姓和阮姓母女涉嫌於今年3月至8月間，在越南肉製產品中夾帶走私香菸及有非洲豬瘟病毒的肉品，並逃漏稅捐28萬餘元，新北地檢署今依涉犯懲治走私條例、擅自輸入禁止輸入之檢疫物罪等罪將這對母女起訴，痛批母女僅因私利，罔顧全台畜牧業安全，又矢口否認犯行，建請法院重判。

新北地檢署主任檢察官黃彥琿、檢察官何國彬8月19日指揮新北市、雲林縣警方搜索鄧姓女子在新北新莊承租的倉庫，現場查扣71.786公斤越南進口肉品及香菸2880包，經防檢局抽樣送驗確定含有非洲豬瘟病毒後，在20日全數銷毀。

檢方起訴指出，鄧姓母女受雇於越南商台安貿易旅遊有限公司，明知越南為非洲猪瘟疫區，肉品及香菸未經許可不得輸入台灣，3月至8月間，由台安公司阮姓負責人負責在越南進貨、報關事宜，鄧姓母女在台接貨及轉運貨品給在台購貨客戶，併在袋貨中走私來台，逃漏菸酒稅17萬2467元、健康福利捐10萬8470元。

庭訊時，鄧姓母女否認犯行，堅稱不知貨品中有夾帶私菸、疫區肉品，但其他證人指證歷歷，檢方因此不採信2人辯詞，將母女起訴，痛批母女僅因私利，罔顧全台畜牧業安全，可能造成難以回復的民生、經濟重大損失而影響人民生活，並耗費巨大行政資源，認為母女惡性重大並否認犯行，建請法院量處較重之刑，以示警惕。台安公司阮姓負責人則另案偵辦中。