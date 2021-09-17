【愛傳媒葉毓蘭專欄】東京奧運時，小S因為在臉書發文挺國手，慘遭中國網友出征「臺獨份子」，連原本代言的中國品牌也立刻切割，損失千萬；張鈞甯日前也因為論文的標題有「我國」二字而有類似風波。

9月15日大陸國台辦發言人朱鳳蓮在回應此問題時說，在大陸正常發展的台灣藝人接連「被網路炒作」，「背後肯定有原因，我們會深入調查處理」。

14日小S在微博寫道「感謝國台辦再次幫忙澄清我不是臺獨，也拜託造謠者到此而止。」沒想到又遭到臺灣網友的出征，三立新聞甚至以「小S微博突發聲：感謝國台辦澄清我不是台獨 台網友怒了」做了報導。

我猛然想起蔡英文在2016年1月16日當選中華民國總統時，最令我動容的一句話：「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為她的認同而道歉。」

這是蔡英文在當選時應允的：臺灣是個民主、自由的國家，國家偉大的地方就在於每個人都有做自己的權利，也保障所有國民自由選擇的權利。

兩岸的交流不應該是這樣的相互霸凌。

小S不應該為了在東京奧運挺「國」手、張鈞甯不應該為了碩士論文研究「我國」演藝人員經紀管理之法制問題，就被對岸小粉紅們出征，直接就扣上台獨的大帽子；我樂見大陸國台辦注意到這個問題的嚴重性，懷疑這是有心人故意製造事端，破壞兩岸人文交流，要調查背後原因。

但是，我覺得國台辦也不能完全甩鍋，因為小S被終止代言合約是事實，為什麼那麼有效率的大陸政府會坐視不管，直到張鈞甯論文事件發生後，才出來呼籲兩岸民眾「高度警戒、擦亮眼睛，精準辨識，不要上當」？

但是，我更難過的是小S在15日微博發文謝謝國台辦澄清她不是台獨後，居然受到台灣網友的留言霸凌。

在世界村隱然成形後，我衷心希望不論是藝人或是其他領域人才，只要在世界各地為國爭光，在家鄉的我們，一定要給予最大的支持，也希望網軍們能夠聽從總統蔡英文的領導，要兌現蔡英文在2016年1月16日的承諾，「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為她的認同而道歉。」

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。