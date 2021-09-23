立陶宛政府宣布將捐贈台灣第二批23.59萬劑AZ疫苗，三個月內兩度贈台將近26萬劑疫苗，民進黨發言人謝佩芬今表示，民進黨誠摯感謝立陶宛的友誼支持，兩國距離雖然遙遠，但熱愛自由的國家互相關照的情誼卻很緊密。

謝佩芬說，立陶宛是今年6月率先捐贈台灣疫苗的歐洲國家，當時，立陶宛外交部長蘭柏吉（Gabrielius Landsbergis）特別推文表示，儘管數量有限，但立陶宛「與台灣人團結一致對抗疫情」，且「熱愛自由的人應該互相關照」。

她說，本次再度捐贈台灣疫苗，立陶宛總理希莫妮特（Ingrida Šimonytė）更強調，面臨依然嚴峻的國際疫情，全球團結共同抗疫至關重要。這些發言皆充分反映了兩國相互扶持的情誼。

謝佩芬表示，立陶宛不懼打壓與霸凌，堅持與民主夥伴台灣繼續交流，兩國更將在年底前互設代表處。民進黨誠摯感謝立陶宛對台灣的友誼與支持，期待提升雙方在各領域的交流合作，深化台立兩國人民真摯的友誼。