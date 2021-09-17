林姓機車竊賊（中）坦承偷車，還自爆有案在身被通緝。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

大熱天穿雨衣騎車真可疑 新營警抓到偷車賊。

45歲林姓男子大熱天穿雨衣騎著偷來機車在新營閒晃被警方盯上攔下，林男自知法網難逃，馬上坦承偷騎別人未拔鑰匙機車，還自爆有案在身被通緝中，林男脫下雨衣全身溼透，衣服還能擰出水十分窘，員警看了也傻眼。

台南市新營警分局中山路派出所警員林子翔16日下午3點執行巡邏勤務時，見前方一名機車騎士大熱天還穿著雨衣，非常可疑，而且所騎機車上午才被通報失竊，立即攔下騎士。

目前無業住新營林男表示，15日下午先在後壁偷了一輛腳踏車，騎經柳營奇美醫院時，發現路邊的重機車鑰匙沒拔，於是拋下腳踏車、偷騎走機車，16日下午準備騎車去東山找朋友，因為心虛穿上雨衣偽裝，反被警方盯上。

機車被竊失主16日上午報案後，新營分局隨即通報同仁加強巡邏，林子翔巡到新營區一處路口時，一眼就瞧見穿雨衣的林嫌形跡可疑，機車外型及牌照正好是上午通報失竊那輛，林嫌還承認因詐欺及違反廢棄物清理法遭通緝中，全案訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並將林嫌解送歸案。