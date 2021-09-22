中央氣象局表示，明(23日)晚間起入秋首波東北風稍增強，周五至周日北部、東半部降雨機率高，有局部短暫雨，至於關島東南東方海面上的熱帶性低氣壓，預估可能在周六前發展為今年第15號颱風「電母」，朝日本南方移動，對台灣暫無直接影響。

位於關島東南東方海面上的熱帶擾動，22日下午2時形成熱帶性低氣壓。(圖/氣象局)

秋老虎報到！今飆36度再降雨轉涼 氣象局最新說明｜2021.09.22

明天(23日)白天太平洋高壓仍強，台灣各地大多為多雲到晴，午後因熱對流發展，中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的可能；整體高溫方面，甚至比今天還要熱一點，沒下雨時各地可達31至35度，其中桃園以北、嘉義以南及花蓮地區將有局部36度以上高溫發生的機率。

明晚起由於東北風稍增強，周五至下周日(24日至26日)，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區雲量偏多，有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中24日、25日大台北地區也有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部並有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，白天高溫略降2、3度，約31度左右，桃園以南高溫仍可達33、34度，各地早晚低溫約25、26度上下。

22至23日定量降水預報。(圖/氣象局)

此外，位於關島東南東方海面上的熱帶擾動，今天下午2時形成熱帶性低氣壓，距離鵝鑾鼻東南東方約3200多公里，向西北移動，預估可能在周六前發展為今年第15號颱風「電母」，之後將朝北往日本南方移動，對台灣暫無直接影響。

下周一至下周三(27日至29日)東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中午前後體感稍熱。30日至10月2日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。