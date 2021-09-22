中央氣象局表示，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓TD18，預估在周六前發展為今年第15號颱風「電母」，根據路徑潛勢預報，正往西北進行，之後將朝北往日本南方移動。此外，入秋首波東北風預計周五接近台灣北部，周五到周日北部、東北部降雨機率增加，氣溫也會下滑1到2度。

秋老虎報到！今飆36度再降雨轉涼 氣象局最新說明｜2021.09.22

氣象局最新資料顯示，熱帶性低氣壓TD18，22日14時的中心位置在北緯10.3度，東經148.6度，以每小時23公里速度，向西北進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺，預計周六前發展為輕度颱風，將往日本南方移動。

今(22)日至明(23)日白天，台灣各地及金門大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，馬祖及澎湖也有零星短暫陣雨；今天中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。氣象局稍早已發布大雨特報，台中以南、東半部山區及花蓮、高屏地區有局部大雨發生的機率。

周五(24)日至下周日(26)日，微弱東北季風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。