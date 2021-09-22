中央氣象局下午2時40分發布中投雲、嘉義縣、南高屏、宜花東大雨特報，由於午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台中以南、東半部山區及花蓮、高屏地區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局發布10縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天因太平洋高壓影響，全台大多為多雲到晴，但午後因熱對流發展，在山區以及近山區的平地較易降雨，尤其中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，氣象局表示，各地高溫可以來到31至34度，其中花東地區有局部36度以上高溫發生的機率，外出請注意防曬並多補充水分。