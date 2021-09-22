午後雷雨彈來了 10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風 15:182021/09/22 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中以南、東半部山區及花蓮、高屏地區發布大雨特報。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局下午2時40分發布中投雲、嘉義縣、南高屏、宜花東大雨特報，由於午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台中以南、東半部山區及花蓮、高屏地區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。 氣象局發布10縣市大雨特報。(翻攝自氣象局) 氣象局表示，今天因太平洋高壓影響，全台大多為多雲到晴，但午後因熱對流發展，在山區以及近山區的平地較易降雨，尤其中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。 溫度方面，氣象局表示，各地高溫可以來到31至34度，其中花東地區有局部36度以上高溫發生的機率，外出請注意防曬並多補充水分。 準颱風「電母」周六前生成 最新路徑曝光 這天起降雨機率高 #大雨特報 #中南部 #山區 #強陣風 #雷擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 午後雷雨開炸 4縣市大雨特報 14:212021/09/20 生活 午後雷雨彈轟炸 10縣市豪大雨特報 14:322021/09/17 生活 連假雨彈開炸 對流旺盛 5縣市豪大雨特報 13:572021/09/18 生活 台南美食地圖！來台南絕對不可錯過的超人氣排隊美食 10:352021/09/18 生活 中秋全台賞月指數 這一區最危險 下周又有熱帶擾動 21:562021/09/19 生活 午後大雷雨升級轟炸北北桃 13縣市豪大雨特報 15:302021/09/21 生活 美期指強彈400點 恒大危機衝擊止血？周一閃崩主因曝光 18:312021/09/21 財經 全台賞月機率曝！今起午後雷雨連下一周 日夜溫差逾10度 08:202021/09/19 生活 入秋首波東北風本周報到 3地區變天有雨 08:202021/09/20 生活 KMT主席大擂台》考紀風波 棄保爭執 內鬥不斷！準國民黨主席們互槓 藍基層陷團結焦慮 04:102021/09/19 焦點要聞 大雨夜襲3縣市 連假秋老虎發威各地炎熱 中秋賞月天氣有變 22:072021/09/17 生活 大雨特報來了 2縣市烏雲密布 恐看不到月亮 17:362021/09/19 生活 觀察者網》消失的窮人——陸劇的世相失真與價值失真（聆雨子） 08:012021/09/18 海納百川 生活熱門新聞 用生命教書！老師視訊上課從不露臉 鏡頭一開全班淚目 - 生活 準颱風「電母」周六前生成 最新路徑曝光 這天起降雨機率高 - 生活 打完疫苗後5天增8死 羅一鈞：全打AZ或莫德納 - 生活 為何不等實體五倍券？網提2點大勝數位綁定：不會再被騙 - 生活 數位五倍券今開放登記 8場所不能用！15大QA看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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