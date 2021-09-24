氣象局針對基隆市、新北市及宜蘭縣發布大雨特報，今晚至明天受東北風影響，易有短延時強降雨。(氣象局提供)

中央氣象局表示，今（24日）東北風逐漸增強，上午基隆北海岸、大台北山區及東半部的雨勢漸趨明顯，有局部大雨發生。明天（25日）依舊受到東北風影響，甚至大台北平地也有局部陣雨，東半部高溫有望來到30度以下。值得留意的是，目前位在台灣東南方的「蒲公英」颱風，目前身處絕佳發展條件，專家研判未來有機率長成強烈颱風，間接也會對台灣造成影響。

氣象局出，明天到週末（25-27日）都受到東北風影響，基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，尤其北海岸及宜蘭有局部大雨發生機率，明天大台北平地也偶有局部降雨，午後嘉義以南地區及其他山區會有局部短暫雷陣雨。氣象局也針對基隆市、新北市及宜蘭縣發布大雨特報，今晚至明天受東北風影響，易有短延時強降雨。

明天溫度方面，東半部感受較為舒適，高溫約29-31度，但西半部仍較炎熱，高溫約32-34度。

目前太平洋海域上剩下輕度颱風「蒲公英」，將朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響。然而「天氣職人」吳聖宇發文提醒，別看蒲公英的名字可愛，由於其位置佔據了天時地利，環境非常適合它發展，目前正持續增強，範圍也擴大中，未來強度有機會達到強烈颱風的等級。雖然各項預測認為，蒲公英距台灣有一定距離，不至於帶來直接的影響或威脅，但是它的風場很大，還是有可能間接導致台灣附近的風向變化。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週末「北海岸、台北東側、宜花東」等地區受東北風吹拂，整天偶爾有雨勢，出門別忘了帶傘；「桃園至屏東」等地區則維持晴朗，午後偶有雷陣雨，沒下雨的地區依然會高溫炎熱，需留意空氣品質。未來蒲公英颱風若增強，北部及東部沿海會出現長浪。