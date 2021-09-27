中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(27日)晚至明(28日)花東地區有局部大雨發生的機率。秋老虎熱襲，未來一周西半部炎熱如夏，要留意突如其來的午後雷雨，周五起至下周一，水氣增多，東半部降雨機率將提高，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨。

大雨特報。(圖/氣象局)

27至28日定量降水預報。(圖/氣象局)

明天(28日)各地以晴到多雲的天氣為主，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，此外因環境風場為東北風，基隆北海岸、大台北山區及東半部偶有零星短暫雨；清晨夜晚舒適，各地低溫約24到27度，白天偏熱，各地高溫約32至35度。周三、周四(29日、30日)各地為晴時多雲的天氣，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，東半部則偶有零星短暫陣雨。

下波降雨熱區曝 氣象局最新說明｜2021.09.27

周五至下周一(10月1日至4日)水氣增多，風向漸轉為東北至偏東風，風力有逐漸增強趨勢，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。10月5日至7日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

至於第16號颱風蒲公英今天下午2時已減弱成為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東方1680公里的海面上，持續朝日本東南方海面前進，對台灣無直接影響，不過基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。