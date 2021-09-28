中颱「蒲公英」在琉球東南方海面，向北北西前進，強度已過顛峰，但氣象專家吳德榮表示，蒲公英在雙眼牆的置換過程，強度有稍增強，延緩減弱的速度，未來在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。而台灣下波變天時間落在周五至下周一，屆時高壓減弱、水氣增多，東半部有雨，各地山區、部分平地午後有強對流發展。

蒲公英颱風未來朝日本東南方海面前進，周三至周五基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪發生的機率。(翻攝自氣象局)

中颱「蒲公英」今天凌晨2時中心位於台北東南東方1610公里的海面上，向北北西前進，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，蒲公英的強度已過顛峰，但因進行雙眼牆的置換過程，有稍增強再減弱的變化，將延緩其減弱的速度，未來在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。

近日天氣方面，吳德榮表示，今天受微弱東北風影響，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨。背風面中南部天氣炎熱，高溫36度，山區午後偶有降雨機率。周三、四(29、30日)太平洋高壓增強，水氣減少，全台晴朗炎熱，高溫36度，山區午後偶有零星降雨。

吳德榮表示，接著周五、六(10月1、2日)太平洋高壓減弱，不穩定度提高，全台山區午後有強對流發展，擴及部分平地，北台灣高溫略降。周日、下周一(10月3、4日)東半部水氣多，有局部短暫雨，西半部則是晴朗炎熱，中南部山區午後有雷陣雨。